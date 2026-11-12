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PATRIZIA-Aktie springt zweistellig hoch: Großaktionärin bietet 8,20 Euro je Anteilsschein

PATRIZIA-Aktie springt zweistellig hoch: Großaktionärin bietet 8,20 Euro je Anteilsschein

Bei PATRIZIA SE stehen eine Veränderung der Aktionärsstruktur und ein Wechsel des Börsensegments bevor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7.53 EUR 1.20 EUR 18.96 %
Charts | News | Analysen

Beim Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA SE plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Aufstockung ihrer Beteiligung und bietet den Aktionären dafür 8,20 Euro je Aktie. FCP will ihren Anteil an Patrizia von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das öffentliche Teilerwerbsangebot wurde eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung unterzeichnet. Der im SDAX notierte Immobilien-Vermögensverwalter plant in diesem Zusammenhang einen Wechsel in das Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen. Am Mittwoch hatte die Patrizia-Aktie den XETRA-Handel bei 6,30 Euro beendet. Am Donnerstag springt die PATRIZIA-Aktie via XETRA dann zeitweise 19,52 Prozent auf 7,53 Euro nach oben.

dpa-AFX

Bildquellen: Patrizia Immobilien

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Datum Rating Analyst
10.11.26 PATRIZIA SE Kaufen DZ BANK
10.11.26 PATRIZIA SE Buy Warburg Research
21.09.26 PATRIZIA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 PATRIZIA SE Kaufen DZ BANK

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