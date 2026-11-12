PATRIZIA-Aktie springt zweistellig hoch: Großaktionärin bietet 8,20 Euro je Anteilsschein

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12.11.26 09:35 Uhr

Bei PATRIZIA SE stehen eine Veränderung der Aktionärsstruktur und ein Wechsel des Börsensegments bevor.

Beim Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA SE plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Aufstockung ihrer Beteiligung und bietet den Aktionären dafür 8,20 Euro je Aktie. FCP will ihren Anteil an Patrizia von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das öffentliche Teilerwerbsangebot wurde eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung unterzeichnet. Der im SDAX notierte Immobilien-Vermögensverwalter plant in diesem Zusammenhang einen Wechsel in das Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen. Am Mittwoch hatte die Patrizia-Aktie den XETRA-Handel bei 6,30 Euro beendet. Am Donnerstag springt die PATRIZIA-Aktie via XETRA dann zeitweise 19,52 Prozent auf 7,53 Euro nach oben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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