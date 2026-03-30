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Neue Partnerschaft: Ita jetzt Teil der Star Alliance

31.03.26 14:25 Uhr
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FRANKFURT/ROM (dpa-AFX) - Italiens frühere Staatsairline Ita ist im Luftfahrtbündnis Star Alliance gelandet. Damit rückt die Gesellschaft einen weiteren Schritt näher an den Lufthansa-Konzern (Lufthansa), der bislang 41 Prozent der Anteile an der Alitalia-Nachfolgerin hält. Das Ereignis wurde am Flughafen Fiumicino mit einer Zeremonie gefeiert, wie Lufthansa mitteilt.

Mit dem Beitritt zum 1. April ist Ita die 26. Airline in dem Bündnis, das 1997 auf Initiative der Lufthansa gegründet worden war. Die Passagiere können beim Umsteigen wechselseitig auf die Streckennetze der Partner zugreifen, deren Lounges besuchen sowie in ihren Vielfliegerprogrammen Treueprämien erwerben und nutzen. Die Ita gehörte vor dem Einstieg der Lufthansa dem Bündnis Skyteam an, das von Air France und Delta dominiert wird./ceb/DP/stw

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