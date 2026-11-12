Neue Perspektiven für frühere Ford-Mitarbeiter im Saarland

12.11.26 06:05 Uhr

SAARLOUIS / SPEYER (dpa-AFX) - Vor einem Jahr rollte beim amerikanischen Autobauer Ford (Ford Motor) in Saarlouis der letzte Focus vom Band. Nun zieht die Geschäftsführerin der Transfergesellschaft "10 k" für die verbliebenen Ford-Mitarbeiter eine positive Bilanz. "Mit den Zahlen sind wir sehr zufrieden", sagte Silvia Kohlberger im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Speyer.

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Von den 1.400 Ford-Mitarbeitern, die in ihre Transfergesellschaft gewechselt waren, sei bis zum Jahresende noch etwa die Hälfte übrig. Knapp 500 Frauen und Männer hätten einen neuen Job gefunden - nicht nur in der Metall- und Elektroindustrie, sondern auch im öffentlichen Bereich, in Pharma- und Verteidigungsunternehmen, bei Logistik, Versicherung und Banken oder im Sozialbereich. Etwa 100 Beschäftigte seien in eine Umschulung gegangen, hätten ein Studium begonnen oder sich selbstständig gemacht.

Zwar liege die Zielerreichungsquote laut Kohlberger nicht bei den üblichen 87 bis 92 Prozent, dies hänge jedoch auch damit zusammen, dass die mögliche Verweilzeit mit bis zu zwei Jahren deutlich höher als üblich sei. "Wir begleiten viele große Unternehmen deutschlandweit, aber solche Konditionen haben wir bislang in keinem anderen Projekt erlebt", sagte die Geschäftsführerin. Der Vorteil für die Beschäftigten: "Sie haben dadurch nicht solch einen hohen Druck, sondern die Transfergesellschaft schenkt ihnen Zeit und Sicherheit, sich auszuprobieren oder zu qualifizieren." Und viele Betroffene hätten diese Monate auch gebraucht, um sich nach dem Ford-Ende neu zu orientieren. "Manche waren richtig durch."

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt zeigte sich die Geschäftsführerin zuversichtlich, dass sich in den nächsten Monaten noch einiges tun werde. "Die 480 Leute, die unter 55 sind und nicht gekündigt haben, müssen und wollen noch arbeiten. Und gerade im ersten Quartal 2027 erwarten wir da noch Bewegung."

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Derweil sind am alten Ford-Standort, wo in den 80-er Jahren noch über 8.000 Mitarbeiter tätig waren, noch 840 Frauen und Männer beschäftigt. Aus dem früheren Produktionswerk ist ein reines Teile- und Komponentenwerk geworden, das Ford Customer Service Plant (FCSP). "Der Aufbau läuft planmäßig", teilte ein Ford-Sprecher auf Anfrage mit. Das Teilespektrum der Ersatzteilfertigung sei Schritt für Schritt erweitert worden. Ergänzt werde das Portfolio durch ein Umrüstzentrum für Sonderfahrzeuge, Kleinserien und professionelle Fahrzeugfolierungen.

Nach Einschätzung des Betriebsratsvorsitzenden Dennis Stoffel habe man allein in diesem Jahr bereits über zwei Millionen Teile produziert. "Das ist eine starke Leistung und in der Kürze der Zeit beachtlich, wenn man bedenkt, dass es ganz neue Prozesse waren, die wir gestartet haben und für die die Mitarbeiter trainiert werden mussten."/ksp/DP/zb