Neue Präsidentin legt Bilanz des Bundesarbeitsgerichts vor

ERFURT (dpa-AFX) - Die neue Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt einen Ausblick auf die Verfahren des höchsten deutschen Arbeitsgerichts in diesem Jahr. Erwartet wird, dass vermehrt Auseinandersetzungen über die Folgen der Corona-Einschränkungen vor dem Bundesarbeitsgericht landen. Die Richter hatten sich 2021 unter anderem mit der Kurzarbeitsregelung beschäftigt. Gallner legt außerdem eine Bilanz für 2021 vor.

Die Juristin wurde zu Jahresbeginn als Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts berufen. Sie folgte als zweite Frau an der Spitze des Gerichts auf Ingrid Schmidt, die Anfang Oktober 2021 in den Ruhestand verabschiedet wurde./rot/DP/he