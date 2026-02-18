DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neue Produkte

Apple-Aktie kurz vor dem Höhenflug? Spannung vor "Special Apple Experience" steigt

19.02.26 11:53 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple vor dem Sprung? Neue "Special Apple Experience" sorgt für Spannung | finanzen.net

Apple lädt am 4. März 2026 ausgewählte Medienvertreter zu einer "Special Apple Experience" in New York, London und Shanghai ein. Diese Produkte könnten vorgestellt werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
222,75 EUR -1,30 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Apple überrascht mit neuem Eventformat
• Spannende Produktankündigungen erwartet
• Exklusive Erlebnisse für Medienvertreter im Fokus

Wer­bung

Apple plant offenbar ein außergewöhnliches Frühjahrs-Event: Am 4. März 2026 lädt der Konzern laut mehrerer Berichte Medienvertreter zu einer "Special Apple Experience" in New York, London und Shanghai ein. Anders als bei den klassischen Keynotes aus dem Apple Park setzt Apple bei diesem Format wohl auf ein intimeres Erlebnis. Medienvertreter sollen die neuen Produkte direkt vor Ort testen und so einen besonders persönlichen Einblick erhalten. Ob die Veranstaltung live gestreamt wird, ist bislang unklar - der Begriff "Experience" deutet jedoch auf ein kleineres, exklusives Format hin.

Die gleichzeitige Durchführung in drei bedeutenden Märkten unterstreicht Apples globale Strategie: New York als US-Schwerpunkt außerhalb Kaliforniens, London als europäisches Zentrum und Shanghai als Schlüsselmarkt in China.

Welche Produkte könnten vorgestellt werden?

Die Gerüchteküche brodelt: Erwartet wird laut Mac Life unter anderem das iPhone 17e, Apples neues Einsteigermodell. Für Fans leistungsstarker Geräte könnten die MacBook-Pro-Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chips ein Highlight werden. Auch im Tablet-Bereich wird mit der achten Generation des iPad Air und der zwölften Generation des Standard-iPads gerechnet, heißt es weiter.

Wer­bung

Auch könnte offenbar ein günstiges MacBook mit A18-Chip erscheinen, das in mehreren bunten Farben angeboten wird. Hinweise darauf liefert laut Medienberichten das farbenfrohe Design der Einladung. Darüber hinaus könnten Updates für das Studio Display, neue Versionen des Apple TV sowie des HomePod mini angekündigt werden. Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtete bereits Anfang Februar, dass Apple mindestens fünf neue Produkte plane.

So reagiert die Aktie

Die Apple-Aktie stand zuletzt unter Druck: Seit Beginn des Jahres liegt der Kurs fast drei Prozent im Minus. Dieser Rückgang ist jedoch kein isoliertes Ereignis, sondern spiegelt die insgesamt schwächere Entwicklung an den US-Tech-Börsen wider. Experten zufolge wächst bei Investoren die Unsicherheit, ob die großen Tech-Konzerne künftig genügend Gewinne erwirtschaften, um ihre milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz zu rechtfertigen.

Auch am Donnerstag zeichnet sich ein weiteres Minus ab: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert der Anteilsschein des Tech-Riesen zeitweise 0,61 Prozent auf 262,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Songquan Deng / Shutterstock.com, Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
26.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen