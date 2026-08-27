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Neue Produktionsanlage

Evonik-Aktie im Plus: Ausbau der Produktion lipidbasierter Wirkstoffe in Vancouver

Evonik-Aktie im Plus: Ausbau der Produktion lipidbasierter Wirkstoffe in Vancouver

Evonik investiert 150 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet 93 Millionen Euro) in Vancouver in eine neue Produktionsanlage für Lipide.

Werte in diesem Artikel
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Evonik AG
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Durch den Bau der Anlage verdreifacht Evonik seine derzeitigen Produktionskapazitäten für fortschrittliche pharmazeutische Produkte, wie es in einer Mitteilung des Spezialchemiekonzerns heißt.

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Lipid-Nanopartikel (LNP) sind für die Wirkstoffabgabe von modernen Medikamenten unerlässlich, etwa für Impfstoffe auf mRNA-Basis wie im Fall der Covid-19-Impfung oder für Krebs-Immuntherapien. Lipide spielen eine entscheidende Rolle bei der Verkapselung und gezielten Freisetzung nukleinsäurebasierter Wirkstoffe.

Kanada unterstützt das Ausbauvorhaben mit 68 Millionen kanadischen Dollar. Die Produktion soll Ende 2029 beginnen. Evonik Vancouver Laboratories entwickelt seit etlichen Jahren LNP-Formulierungen für viele Biotech-Unternehmen, die sich im Großraum Vancouver angesiedelt haben.

LNP sind ein wachsender Markt. Laut Evonik dürfte er bis 2034 auf 2,7 Milliarden US-Dollar wachsen.

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Die Evonik-Aktie legt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,46 Prozent auf 18,79 Euro zu.

DJG/rio/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, EVONIK

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DatumRatingAnalyst
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG

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