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Neue Produktionsstätte

Daimler Truck-Aktie: Diese Chancen sieht Wunsiedel für das Werk in Cheb

Daimler Truck-Aktie: Diese Chancen sieht Wunsiedel für das Werk in Cheb

Der Nordosten Bayerns will von den Plänen des Lkw-Herstellers Daimler Truck für eine neue Produktionsstätte in Cheb (Eger) in Tschechien profitieren.

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"Eine Investition dieser Größenordnung direkt vor unserer Haustür kann zu einem echten Standortvorteil für das Fichtelgebirge werden", sagte der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU) laut Mitteilung. "Diese Chance wollen wir nutzen. Wir haben viel zu bieten - für Unternehmen, die sich im Umfeld des neuen Werks ansiedeln wollen, ebenso wie für Menschen, die dort arbeiten und im Fichtelgebirge leben möchten."

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Weiter sagte er: "Eine Investition dieser Größenordnung wenige Kilometer von unserer Landkreisgrenze entfernt muss uns bewegen." Cheb, das Fichtelgebirge und die Region Karlsbad seien wirtschaftlich längst eng miteinander verflochten. "Wir denken die Grenzregion inzwischen als gemeinsamen Wirtschaftsraum."

Das plant Daimler-Truck in Tschechien

Im Frühjahr hatte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart angekündigt, einen Teil seiner Lkw-Produktion nach Tschechien zu verlagern. Bis zum Ende des Jahrzehnts, wurde damals mitgeteilt, solle ein Montagestandort in Cheb entstehen. Ausgelegt sei der neue Standort auf eine Produktionskapazität von rund 25.000 Einheiten pro Jahr. Gut 1.000 Arbeitsplätze seien vorgesehen.

Der Landkreis hat inzwischen einen Arbeitskreis installiert, der sich um die Auswirkungen der Ansiedlung im Nachbarland kümmern soll. Zudem will Wunsiedel die Kontakte zur Stadt Cheb, zur Region Karlsbad, zu Wirtschaftsakteuren auf tschechischer Seite und zu Daimler Truck ausbauen. Man wolle die Möglichkeiten des Fichtelgebirges aktiv in die Gespräche einbringen. Dazu gehörten wirtschaftliche Potenziale ebenso wie die Wohn- und Lebensqualität der Region, hieß es weiter.

/zk/DP/zb

WUNSIEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

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20.08.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
13.08.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.08.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
10.08.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG

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