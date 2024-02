Neue Prognose

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals mit einer guten Entwicklung seiner beiden Operating Companies Kabi und Helios sein zuletzt höher gestecktes Ergebnisziel erreicht und für das laufende Jahr ein beschleunigtes Ergebniswachstum in Aussicht gestellt.

Der DAX-Konzern Fresenius will sein währungsbereinigtes Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen den Angaben zufolge in diesem Jahr um 4 bis 8 Prozent steigern. Der Konzernumsatz soll organisch um 3 bis 6 Prozent wachsen.

Im vergangenen Jahr stieg der Konzernumsatz um 4 (währungsbereinigt 6) Prozent auf 22,3 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte der Bad Homburger Konzern um 3 (währungsbereinigt 2) Prozent auf 2,262 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Umsatz um 6 Prozent.

Fresenius hatte sich zuletzt ein in etwa stabiles währungsbereinigtes Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen zum Ziel gesetzt, und beim Konzernumsatz ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Im Schlussquartal blieb der Konzernumsatz mit 5,678 Milliarden Euro nahezu stabil. Währungsbereinigt legte er um 4 Prozent zu. Das organische Wachstum betrug 5 Prozent. Analysten hatten Fresenius im Mittel 5,796 Milliarden Euro Quartalsumsatz zugetraut.

Das EBIT vor Sondereinflüssen stieg um 13 (währungsbereinigt 8) Prozent auf 634 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel ein EBIT von 591 Millionen Euro prognostiziert.

Im laufenden Jahr will Fresenius die Prioritäten auf Fortschritte in der finanziellen Entwicklung setzen: die Reduzierung der Verschuldung, die Umsetzung der erneut angehobenen Kosteneinsparungsziele sowie ein strikter Fokus auf Kapitaleffizienz und Rendite. Dieses Maßnahmenbündel soll zu einem beschleunigten Ergebniswachstum im Jahr 2024 und darüber hinaus führen.

"Im Geschäftsjahr 2023 haben wir entscheidende Weichen gestellt und Fresenius wieder auf Kurs gebracht. Mit #FutureFresenius treiben wir Verbesserungen im gesamten Unternehmen voran und schaffen Wert", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Sen. "Wir haben uns fokussiert, die Strukturen vereinfacht und die finanzielle Performance gestärkt. Diese Dynamik werden wir nutzen, um unsere Geschäfte weiter auszubauen und das Ergebniswachstum der Operating Companies Fresenius Kabi und Fresenius Helios zu beschleunigen."

So reagiert die Fresenius-Aktie

Die Anleger haben am Mittwoch einen enttäuschenden Ausblick von Fresenius schnell abgehakt. Aus einem schwachen Start wurden deutliche Gewinne: Der Kurs zog im XETRA-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 26,97 Euro an. Damit setzten sich die Papiere des Gesundheitskonzerns an die DAX-Spitze. Zwischenzeitlich erreichte der Kurs mit 27,20 Euro den höchsten Stand seit Mitte Januar. Am Markt hieß es, die Aktien hätten schon viel Pessimismus eingepreist.

Für 2024 peilt Fresenius ein organisches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent an. Das bereinigte Betriebsergebnis soll abseits der Wechselkurse um vier bis acht Prozent zulegen. Händler urteilten zunächst, diese Zielsetzungen erfüllten nicht die Erwartungen. Sie überschatteten die Jahreszahlen, die ersten Stimmen zufolge ordentlich waren. Laut einem Händler war die Gewinnentwicklung 2023 geringfügig besser gewesen als erwartet.

Aus Sicht von JPMorgan-Analyst David Adlington hat der Medizinkonzern aber ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich. Er relativierte, die Prognose für 2024 sei zwar schwächer als gedacht, sie erscheine aber erneut konservativ. Auch Jefferies-Experte James Vane-Tempest hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick lasse Luft nach oben.

Analyst Graham Doyle von der UBShob unter diesen Umständen hervor, dass in den Aktien schon viel Vorsicht eingepreist gewesen sei. Eigentlich sprächen die Ziele zwar dafür, dass die Marktschätzungen um vier Prozent sänken. Aber auch Doyles Vermutung lautet, dass dieser errechnete Abschlag einem konservativen Herangehen geschuldet ist. Er rechnet daher nicht damit, dass sich an den durchschnittlichen Schätzungen große Anpassungen ergeben werden.

Der positiven Entwicklung bei Fresenius konnten sich die Aktien der Fresenius Medical Care (FMC) St nicht anschließen, sie sanken am Mittwoch zeitweise um 4,03 Prozent auf 36,18 Euro und knüpften so an ihre deutlichen Vortagsverluste an. Der Dialysekonzern gilt durch seine Dekonsolidierung als Grund dafür, dass Fresenius im vergangenen Jahr wegen milliardenschwerer, nicht zahlungswirksamer Sonderaufwendungen tief in die roten Zahlen rutschte.

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones) und FRANKFURT (dpa-AFX) -