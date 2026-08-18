DAX 26.106 -0,1%ESt50 6.466 -0,0%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,35 +0,6%Nas 26.240 -0,2%Bitcoin 55.604 -0,6%Euro 1,1655 +0,7%Öl 91,3 +0,4%Gold 4.450 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Neue Quantenanwendung

D-Wave Quantum-Aktie dennoch im Minus: NTT DOCOMO setzt zweite Quantenanwendung von D-Wave produktiv ein

D-Wave Quantum-Aktie dennoch im Minus: NTT DOCOMO setzt zweite Quantenanwendung von D-Wave produktiv ein

Japans größter Mobilfunkanbieter nutzt nun eine zweite Anwendung auf Basis der Technologie von D-Wave Quantum im laufenden Netzbetrieb.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
16.80 EUR 0.05 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Neue Quantenanwendung senkt Signalisierungslast in Japans größtem Mobilfunknetz
  • NTT DOCOMO baut Zusammenarbeit mit D-Wave Quantum auf zweiten Anwendungsfall aus
  • Aktie reagiert vorbörslich nur verhalten auf die neue Kooperationsmeldung
Werbung

D-Wave Quantum, Anbieter von Quantencomputing-Systemen, hat gemeinsam mit NTT DOCOMO eine zweite produktive Quantenanwendung im Mobilfunknetz des japanischen Betreibers vermeldet. Die Software optimiert sogenannte Tracking-Area-Lists und soll die Signalisierungslast im Netz spürbar senken.

Was die neue DOCOMO-Anwendung leistet

D-Wave Quantum und NTT DOCOMO gaben am Dienstag bekannt, dass der japanische Netzbetreiber eine zweite von D-Wave unterstützte Quantenanwendung im laufenden Betrieb einsetzt. Die Software optimiert sogenannte Tracking-Area-Lists, also Gruppierungen geografischer Bereiche innerhalb des Mobilfunknetzes, und reduzierte laut Unternehmensangaben die Standortregistrierungssignale an Tagesspitzenwerten um 65,3 Prozent, während gleichzeitig die Paging-Signale um 7,0 Prozent sanken. Beide Signalarten entwickeln sich laut D-Wave typischerweise gegenläufig, weshalb die gleichzeitige Reduktion als technische Besonderheit hervorgehoben wird. In einem repräsentativen Testfall mit 333 Basisstationen, drei Tracking-Area-Lists und neun Tracking-Areas sei die Optimierung binnen rund fünf Minuten abgeschlossen worden, die Ergebnisse seien bereits in DOCOMOs Netzplanung und Tagesbetrieb übernommen worden.

Die neue Anwendung erweitert eine bestehende Kooperation: Die erste produktive D-Wave-Anwendung bei DOCOMO hatte bereits die Paging-Effizienz innerhalb einzelner Tracking-Areas verbessert. D-Wave-CEO Alan Baratz erklärte, DOCOMO zeige Netzbetreibern weltweit, wie sich produktiver Quanteneinsatz über einen einzelnen Anwendungsfall hinaus auf zunehmend komplexere betriebliche Herausforderungen übertragen lasse. Hiroshi Kawakami, Senior Manager der Data-Platform-Abteilung von NTT DOCOMO, dem größten Mobilfunkanbieter Japans mit mehr als 93 Millionen Abonnements, erklärte, die Anwendung balanciere zwei konkurrierende Netzanforderungen aus. Die Mitteilung wurde am selben Tag als Form 8-K bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Werbung

D-Wave Quantum: Reaktion der Aktie und Blick auf die Bilanz

Im NASDAQ-Handel verliert die D-Wave-Quantum-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 19,31 US-Dollar, eine verhaltene Reaktion auf die Kooperationsmeldung. Tags zuvor gab das Papier noch um 6,42 Prozent auf 19,53 US-Dollar nach.

Nichtsdestotrotz bewertet der Analystenkonsens aus 15 Häusern die Aktie mit "Strong Buy" bei einem mittleren Kursziel von 35,79 US-Dollar und einer Spanne von 22 bis 43 US-Dollar. Mizuho Securities hatte am 11. August ein Kursziel von 29 US-Dollar bei einer Kaufempfehlung vergeben, während Roth MKM sein Ziel Anfang August auf 30 US-Dollar von zuvor 40 US-Dollar senkte und Canaccord Genuity von 41 auf 35 US-Dollar zurücknahm, beide bei bestehender Kaufeinstufung.

Geschäftlich bleibt D-Wave Quantum ein Unternehmen im Umbruch: Für das zweite Quartal 2026 meldete das Unternehmen am 6. August 2026 einen nahezu unveränderten Umsatz von 3,1 Millionen US-Dollar sowie einen auf 48,0 Millionen US-Dollar reduzierten Nettoverlust gegenüber 167,3 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Auftragsvolumen für das erste Halbjahr 2026 stieg auf 35,5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 1.120 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, unter anderem getragen von einem Systemvertrag über 20 Millionen US-Dollar. Zum 30. Juni 2026 verfügte D-Wave Quantum über liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere von 546,2 Millionen US-Dollar.

Werbung

Benedict Kurschat, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Aktuelle D-Wave Quantum Aktie News

Werbung

D-Wave Quantum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für D-Wave Quantum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.