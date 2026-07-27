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RTL-Aktie leichter: MotoGP-TV-Rechte gesichert

RTL-Aktie leichter: MotoGP-TV-Rechte gesichert

RTL baut seine Berichterstattung über die MotoGP aus.

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Von der kommenden Saison an werde der Kölner Privatsender von den Motorrad-Weltmeisterschaften in Deutschland im Pay-TV bei Sky Sport und erstmals auch im Free-TV komplett exklusiv berichten, teilte RTL mit. RTL hatte Sky Anfang Juni vollständig übernommen.

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Die bis 2030 geltende Vereinbarung beinhalte alle Grand-Prix-Rennen, Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP. Diese würden live bei Sky Sport übertragen. Hinzu kämen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3.

Ausgewählte Rennen würden zudem im Free-TV zu sehen sein. Wo die Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden, teilte RTL noch nicht mit. In diesem Jahr zeigt noch DF1 zwölf Rennen pro Jahr im Free-TV.

Die RTL-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,15 Prozent auf 32,95 Euro.

/clu/DP/zb

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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13.05.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
27.03.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research