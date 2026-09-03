Microsoft-Aktie: Warum Analysten in der neuen Berichtsstruktur einen Gewinn für Anleger sehen

Neue Segmentstruktur

04.09.26 12:00 Uhr

Microsoft ordnet seine Segmentberichterstattung neu, und Analysten sehen darin weit mehr als reine Buchhaltungskosmetik.

• Trotz höherer Transparenz bleibt unklar, wie viel des Azure-Umsatzes tatsächlich auf KI-Nachfrage entfällt, und der Wechsel kann das Wachstumstempo von Azure optisch beeinflussen.

• Die neue Struktur gruppiert Cloud- und KI-Geschäft unter "Agents and Infra" und macht die Azure-Umsätze transparenter, was von Analysten als Vorteil für Investoren angesehen wird.

• Microsoft ändert ab dem Geschäftsjahr 2027 seine Finanzberichterstattung, indem es von drei auf zwei Segmente umstellt und die Umsätze der Azure-Cloud erstmals separat ausweist.

Microsoft wechselt ab dem Geschäftsjahr 2027 von drei auf zwei Segmente

Konzern weist erstmals die Umsätze der Azure-Cloud separat aus

Analysten sehen deutlichen Gewinn an Transparenz für Anleger

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Microsoft krempelt seine Finanzberichterstattung um und liefert Anlegern damit das, wonach sie seit Jahren fragen: einen klareren Blick auf das Cloud-Geschäft. Ab dem Geschäftsjahr 2027 ersetzt der Softwarekonzern seine bisherigen drei Segmente "Productivity and Business Processes", "Intelligent Cloud" und "More Personal Computing" durch zwei neue Kategorien namens "Agents and Infra" und "Devices and Consumer", wie aus einer am Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Investorenpräsentation hervorgeht. Für Analysten ist die Umstellung mehr als ein technisches Detail, denn sie soll jenen Teil des Geschäfts sichtbarer machen, der die Aktie zuletzt am stärksten bewegt hat: die Azure-Cloud.

Was sich an der Segmentstruktur konkret ändert

Die bisherige Dreiteilung war seit 2015 in Kraft, wie CNBC berichtet, und weicht nun einer schlankeren Struktur. "Agents and Infra" bündelt künftig das Cloud- und KI-Geschäft, darunter Azure, Microsoft 365, GitHub sowie Server- und Lizenzumsätze, während "Devices and Consumer" Werbung, Suche, Xbox sowie Geräte- und Windows-Lizenzumsätze zusammenfasst. Neu ist vor allem, dass Microsoft die Umsätze der Azure-Cloud künftig erstmals eigenständig im Quartalsbericht ausweist, wie CNBC weiter berichtet. Vorstandschef Satya Nadella begründete den Schritt in der Präsentation damit, dass künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen den Produkten zunehmend verwische und die Berichtsstruktur diese Realität nun abbilden solle.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 avisiert der Konzern nach der neuen Aufteilung 75,15 bis 75,75 Milliarden US-Dollar Umsatz für "Agents and Infra" und 14,7 bis 15,2 Milliarden US-Dollar für "Devices and Consumer", während der Ausblick für den Konzernumsatz insgesamt mit 89,85 bis 90,95 Milliarden US-Dollar unverändert bleibt. Es ist nicht die erste Anpassung dieser Art: Bereits vor zwei Jahren hatte Microsoft seine Berichtskategorien verändert.

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Warum Analysten von einem Gewinn für Anleger sprechen

Genau in der neuen Azure-Transparenz sehen Analysten den eigentlichen Nutzen für Anleger. Bernstein-Analyst Mark Moerdler erklärte laut MarketWatch, die explizitere Ausweisung sei angesichts der Größe und Bedeutung des Cloud-Geschäfts für den Konzern und seine Kunden folgerichtig. Aus seiner Sicht macht die neue Struktur den Blick auf Azure sogar sauberer als bei den Wettbewerbern, weil andere Cloud-Anbieter professionelle Dienstleistungen und Zusatzgeschäfte in ihre Cloud-Segmente einrechnen. StoneX-Analyst Yi Fu Lee nannte die neue Offenlegung MarketWatch zufolge überfällig und sieht sie besser im Einklang mit der Art, wie der Konzern im Zeitalter der künstlichen Intelligenz operiert. Investoren hätten sich lange mehr Transparenz bei Azure gewünscht, so Lee, und der neue Berichtsrahmen sei dafür ein bedeutender Schritt.

Wo die neue Transparenz an Grenzen stößt

Trotz des Lobs bleibt eine zentrale Wunschvorstellung von Investoren unerfüllt: Wie viel vom Azure-Umsatz tatsächlich auf originäre KI-Nachfrage entfällt, verrät die neue Struktur weiterhin nicht. Moerdler begründete das laut MarketWatch damit, dass sich dieser Anteil kaum sauber isolieren lasse, es sei denn, Microsoft würde nur die auf Grafikprozessoren entfallenden Umsätze als KI-Erlöse zählen. Hinzu kommt ein methodischer Bruch: Weil das GitHub-Cloud-Geschäft aus dem Azure-Ausweis in die Kategorie Microsoft Commercial Cloud wandert, dürfte das ausgewiesene Wachstumstempo von Azure nach der Umstellung optisch etwas niedriger ausfallen, ohne dass sich am operativen Geschäft etwas ändert. Wer die neuen Zahlen künftig mit älteren Perioden vergleicht, sollte diesen Bruch im Hinterkopf behalten.

Ob sich das Transparenzversprechen in der Praxis bewährt, zeigt sich erst mit dem ersten Quartalsbericht, den Microsoft nach der neuen Struktur vorlegt. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die separat ausgewiesenen Azure-Zahlen tatsächlich die von Analysten erhoffte Klarheit über das KI-Geschäft liefern.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.