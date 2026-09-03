DAX 26.021 +0,1%ESt50 6.381 -0,0%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,53 +1,5%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.795 -0,1%Euro 1,1619 -0,1%Öl 95,3 -0,2%Gold 4.467 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Neue Segmentstruktur

Microsoft-Aktie: Warum Analysten in der neuen Berichtsstruktur einen Gewinn für Anleger sehen

Microsoft-Aktie: Warum Analysten in der neuen Berichtsstruktur einen Gewinn für Anleger sehen

Microsoft ordnet seine Segmentberichterstattung neu, und Analysten sehen darin weit mehr als reine Buchhaltungskosmetik.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
437.05 EUR -2.35 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Microsoft wechselt ab dem Geschäftsjahr 2027 von drei auf zwei Segmente
  • Konzern weist erstmals die Umsätze der Azure-Cloud separat aus
  • Analysten sehen deutlichen Gewinn an Transparenz für Anleger
Werbung

Microsoft krempelt seine Finanzberichterstattung um und liefert Anlegern damit das, wonach sie seit Jahren fragen: einen klareren Blick auf das Cloud-Geschäft. Ab dem Geschäftsjahr 2027 ersetzt der Softwarekonzern seine bisherigen drei Segmente "Productivity and Business Processes", "Intelligent Cloud" und "More Personal Computing" durch zwei neue Kategorien namens "Agents and Infra" und "Devices and Consumer", wie aus einer am Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Investorenpräsentation hervorgeht. Für Analysten ist die Umstellung mehr als ein technisches Detail, denn sie soll jenen Teil des Geschäfts sichtbarer machen, der die Aktie zuletzt am stärksten bewegt hat: die Azure-Cloud.

Was sich an der Segmentstruktur konkret ändert

Die bisherige Dreiteilung war seit 2015 in Kraft, wie CNBC berichtet, und weicht nun einer schlankeren Struktur. "Agents and Infra" bündelt künftig das Cloud- und KI-Geschäft, darunter Azure, Microsoft 365, GitHub sowie Server- und Lizenzumsätze, während "Devices and Consumer" Werbung, Suche, Xbox sowie Geräte- und Windows-Lizenzumsätze zusammenfasst. Neu ist vor allem, dass Microsoft die Umsätze der Azure-Cloud künftig erstmals eigenständig im Quartalsbericht ausweist, wie CNBC weiter berichtet. Vorstandschef Satya Nadella begründete den Schritt in der Präsentation damit, dass künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen den Produkten zunehmend verwische und die Berichtsstruktur diese Realität nun abbilden solle.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 avisiert der Konzern nach der neuen Aufteilung 75,15 bis 75,75 Milliarden US-Dollar Umsatz für "Agents and Infra" und 14,7 bis 15,2 Milliarden US-Dollar für "Devices and Consumer", während der Ausblick für den Konzernumsatz insgesamt mit 89,85 bis 90,95 Milliarden US-Dollar unverändert bleibt. Es ist nicht die erste Anpassung dieser Art: Bereits vor zwei Jahren hatte Microsoft seine Berichtskategorien verändert.

Werbung

Warum Analysten von einem Gewinn für Anleger sprechen

Genau in der neuen Azure-Transparenz sehen Analysten den eigentlichen Nutzen für Anleger. Bernstein-Analyst Mark Moerdler erklärte laut MarketWatch, die explizitere Ausweisung sei angesichts der Größe und Bedeutung des Cloud-Geschäfts für den Konzern und seine Kunden folgerichtig. Aus seiner Sicht macht die neue Struktur den Blick auf Azure sogar sauberer als bei den Wettbewerbern, weil andere Cloud-Anbieter professionelle Dienstleistungen und Zusatzgeschäfte in ihre Cloud-Segmente einrechnen. StoneX-Analyst Yi Fu Lee nannte die neue Offenlegung MarketWatch zufolge überfällig und sieht sie besser im Einklang mit der Art, wie der Konzern im Zeitalter der künstlichen Intelligenz operiert. Investoren hätten sich lange mehr Transparenz bei Azure gewünscht, so Lee, und der neue Berichtsrahmen sei dafür ein bedeutender Schritt.

Wo die neue Transparenz an Grenzen stößt

Trotz des Lobs bleibt eine zentrale Wunschvorstellung von Investoren unerfüllt: Wie viel vom Azure-Umsatz tatsächlich auf originäre KI-Nachfrage entfällt, verrät die neue Struktur weiterhin nicht. Moerdler begründete das laut MarketWatch damit, dass sich dieser Anteil kaum sauber isolieren lasse, es sei denn, Microsoft würde nur die auf Grafikprozessoren entfallenden Umsätze als KI-Erlöse zählen. Hinzu kommt ein methodischer Bruch: Weil das GitHub-Cloud-Geschäft aus dem Azure-Ausweis in die Kategorie Microsoft Commercial Cloud wandert, dürfte das ausgewiesene Wachstumstempo von Azure nach der Umstellung optisch etwas niedriger ausfallen, ohne dass sich am operativen Geschäft etwas ändert. Wer die neuen Zahlen künftig mit älteren Perioden vergleicht, sollte diesen Bruch im Hinterkopf behalten.

Ob sich das Transparenzversprechen in der Praxis bewährt, zeigt sich erst mit dem ersten Quartalsbericht, den Microsoft nach der neuen Struktur vorlegt. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die separat ausgewiesenen Azure-Zahlen tatsächlich die von Analysten erhoffte Klarheit über das KI-Geschäft liefern.

Werbung

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Aktuelle Microsoft Aktie News

Werbung

Microsoft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.