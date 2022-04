Neue SLE-Daten: Schweizerische Durchschnittsgehälter in verschiedenen Branchen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

2020 lag der Durchschnittslohn für eine Vollzeitstelle in der Schweiz bei 6'665 Franken brutto. Während die Gehälter in den Branchen IT, Pharma und Bankenwesen deutlich darüber liegen, arbeiteten in anderen Branchen knapp 500'000 Menschen zu Tieflöhnen.