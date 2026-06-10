Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag überwiegend nach. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus US-Angriffe im Iran-Krieg: Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz macht nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung übreschattet Neue Kritik am KI-Berater der EU wegen Siemens-Verbindung. Großaktionär plant Milliardenübernahme von HUGO BOSS. Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron.

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