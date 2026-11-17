WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.

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Für die Lieferung von Hochleistungs-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien werden künftig Exportlizenzen der US-Regierung notwendig sein, wie aus der Anordnung des US-Handelsministeriums hervorgeht. Für Betreiber von Rechenzentren mit amerikanischen KI-Chips gibt es zudem neue Vorgaben für die Überprüfung ihrer Kunden.

Die US-Regierung hatte schon vor einiger Zeit den Export leistungsstarker KI-Chips nach China untersagt, darunter jene des Marktführers NVIDIA. Als Ziel wird dabei ausgegeben, die Fortschritte des Landes bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz zu bremsen, die auch militärisch genutzt werden könnte.

Verbot mit Schlupflöchern

Es fanden sich jedoch mehrere Wege, das Verbot zu umgehen. Zum einen gibt es den Schmuggel: Chips werden für den angeblichen Einsatz in verschiedenen Ländern gekauft - und landen dann über Umwege in China. In einem Fall etwa wurden laut einer US-Anklage Plaketten mit Seriennummern mit Hilfe von Haartrocknern auf Server-Attrappen umgeklebt, um zu vertuschen, dass die echten Geräte mit Nvidia-Technik nach China weitergereicht wurden.

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Der abgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang hatte Medienberichten zufolge eine Affäre mit einer Top-Managerin der in Singapur ansässigen Firma Megaspeed, die ein großer Kunde für KI-Chips des Konzerns ist. Megaspeed wird von Behörden verdächtigt, in dieser Zeit Technik nach China weitergeschickt zu haben. Bei der Frau wiederum haben US-Sicherheitskreise laut Medienberichten den Verdacht, dass sie eine chinesische Spionin sein könnte.

Bei einer anderen Lösung mieten chinesische Kunden Computerleistung in Rechenzentren mit Nvidia-Chips - etwa in Malaysia - und haben auf diese Weise ebenfalls Zugriff auf die Technologie.

Spannungen in der US-Regierung

In einer ungewöhnlichen Randnotiz verwies das US-Handelsministerium darauf, dass die Anordnung vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat formuliert worden sei. Dieser Hinweis schien ein weiterer Beleg für die Differenzen in der US-Regierung: Finanzminister Scott Bessent sprach jüngst davon, dass das von Howard Lutnick geführte Handelsministerium bei Maßnahmen für schärfere Exportkontrollen gebremst habe. Diese seien unter anderem von seinem Ressort und dem Außenministerium gefordert worden.

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Wenige Tage danach kamen nun die neuen Regeln. Präsident Donald Trump verteidigte am Montag Lutnicks Vorgehensweise: Der Handelsminister habe die Beziehungen zu China nicht verschlechtern wollen. Trump wird diese Woche an einem Gipfeltreffen in China teilnehmen./so/DP/zb