Merck-Aktie stärker: Kooperieration mit Saturnus Bio bei seltenen Herzerkrankungen
Die deutsche Merck KGaA will mit Saturnus Bio in der Entwicklung neuartiger Wirkstoffkandidaten für Patienten mit seltenen, genetisch bedingten, krankhaften Veränderungen des Herzmuskels zusammenarbeiten.
Werte in diesem Artikel
Merck habe sich zum Ziel gesetzt, den erheblichen Behandlungsbedarf bei seltenen Erkrankungen durch zielgerichtete Therapien zu adressieren, heißt es in einer Mitteilung des Pharmakonzerns aus Darmstadt.
Merck leistet dem Biotech-Unternehmen aus San Francisco eine Vorauszahlung von 50 Millionen Dollar zur Finanzierung der Forschungsaktivitäten und sichert sich damit auch eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Vereinbart wurden darüber hinaus erfolgsabhängige Zahlungen für bestimmte Meilensteine in der präklinischen Phase. Merck hat das exklusive Recht zum Kauf von Saturnus Bio gegen eine vorab festgelegte Optionszahlung sowie zusätzliche erfolgsabhängige Kaufpreisbestandteile.Via XETRA klettert die Merck-Aktie zeitweise um 1,62 Prozent auf 135,15 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Merck News
Bildquellen: Merck KGaA