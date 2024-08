Neue 'Yellowstone'-Folgen starten bei Pay-TV-Sender

BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen Folgen der Neowestern-Serie "Yellowstone" werden im deutschsprachigen Raum noch im November starten - und zwar beim Pay-TV-Sender AXN Black. Dort sollten die Episoden in Deutschland, Österreich und der Schweiz linear und zeitgleich dann auch in der Mediathek zu sehen sein, teilte AXN Black mit. Der Pay-TV-Sender ist in Deutschland als Mediathek auch über Umwege verfügbar, er ist unter anderem über Vodafone, MagentaTV, Amazon Prime Video Channels der waipu.tv zu empfangen.

Das Paramount Network hat den Start der verbliebenen Folgen von Staffel fünf in den USA schon für den 10. November angekündigt. Der Hollywood-Streik unter anderem von Autoren hatte Dreharbeiten verhindert, so dass die Staffel nur zu einem Teil zu sehen war und abrupt abbrach.

In Deutschland ist die Serie, die 2018 startete, inzwischen bei mehreren Streaming-Anbietern verfügbar. Auch frühere Staffeln waren in der deutschen Fassung zuerst bei AXN Black und seinem Vorgängersender Sony AXN gelaufen.

Wer spielt die Hauptrolle?

"Yellowstone" von Drehbuchautor Taylor Sheridan mit Hollywood-Star Kevin Costner in der Hauptrolle als Familienpatriarch ist eine zeitgenössische Western-Serie. Alles dreht sich um die Familie Dutton im US-Bundesstaat Montana an der Grenze zu Kanada, die die Ranch Yellowstone betreibt. Die Ranch kämpft um den Erhalt ihres Besitzes und stemmt sich gegen externe Großinvestoren. Es geht um das Zusammenleben mit der indigenen Bevölkerung. Es gibt viel Cowboy-Leben mit Pferd, Seil, Rodeo und Tierherden. Naturaufnahmen von der Weite der USA werden gezeigt. Es kommen auch Sex, Intrigen, Melancholie, Fürsorge, Hass, Liebe und dunkle Familiengeheimnisse vor. Es wird wahnsinnig viel getrunken, und es gibt viele Morde und Waffen.

Ausgerechnet Zugpferd Costner ("Der mit dem Wolf tanzt") wird wohl nicht mehr zu sehen sein. Auf Instagram hatte er vor einiger Zeit bekannt gemacht, dass "Yellowstone" hinter ihm liege./bok/DP/zb