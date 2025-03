Neue Ziele für 2025

HUGO BOSS will für das abgelaufene Jahr eine höhere Dividende ausschütten, nachdem der Premiummodehersteller Gewinnrückgänge verzeichnet hat.

Werte in diesem Artikel

Die einmal gesenkte Unternehmensprognose hat er aber erreicht. Für das Geschäftsjahr 2025 setzt sich HUGO BOSS neue Ziele, die Umsatz-und Gewinnsteigerungen und eine Verbesserung der Gewinnmargen vorsehen, aber auch einen Umsatzrückgang um bis zu 2 Prozent nicht ausschließen. Die Ziele dürften die 2023 ausgegebenen Mittelfristziele bis 2025 ablösen.

Die Dividende für 2024 soll auf 1,40 Euro je Aktie steigen von 1,35 Euro im Vorjahr. Die höhere Dividende soll das "Vertrauen in anhaltend robuste Free-Cashflow-Generierung" widerspiegeln und "das Bekenntnis des Unternehmens zu einer progressiven Dividende" unterstreichen.

Im laufenden Jahr will das Unternehmen unter anderem ein EBIT von 380 bis 440 Millionen Euro erreichen (2024: 361 Millionen) sowie eine EBIT-Marge von 9,0 bis 10,0 Prozent (2024: 8,4 Prozent).

Der Umsatz soll bei 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro landen, also +/- 2 Prozent zum Vorjahreswert von 4,31 Milliarden.

So reagiert die HUGO BOSS-Aktie

Die Aktien von HUGO BOSS geben am Donnerstag deutlich ab. Auf der Handelsplattform XETRA fallen sie zeitweise um 4,05 Prozent auf 36,47 Euro. Allerdings hatten die Papiere des Modekonzerns in den vergangenen vier Handelstagen rund 14 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Metzinger wollen trotz eines gesunkenen Gewinns im vergangenen Jahr mehr Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Für 2025 hofft der Vorstand wieder mehr operativen Gewinn einfahren zu können, kann weiteres Umsatzwachstum aber nicht versprechen. Hugo Boss hatte sich zuletzt ein Sparprogramm auferlegt.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach in einer ersten Reaktion von erwartungsgemäßen Jahreszahlen. Den Umsatzausblick auf 2025 bezeichnete er als vorsichtig, die Zielvorgabe für das operative Ergebnis (Ebit) hingegen als solide.

DOW JONES / (dpa-AFX)