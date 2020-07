J&J-Aktie verliert: Johnson & Johnson hebt trotz rückläufiger Zahlen Prognose an - Test von Covid-19-Impfstoffkandidat beginnt bald

Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 7,75 bis 7,95 US-Dollar je Aktie - das sind am unteren Ende 25 Cent mehr und am oberen Ende 5 Cent mehr als in der im April genannten Spanne. Den Umsatz erwartet Johnson & Johnson zwischen 79,9 Milliarden und 81,4 Milliarden Dollar, das sind am unteren Ende 1,4 Milliarden Dollar mehr und am oberen Ende 0,9 Milliarden. Die neue Prognose beinhalte die erwarteten Folgen der Corona-Pandemie hieß es.

Im abgelaufenen Quartal verbuchte der Konzern aus New Brunswick zwar coronabedingt schwächere Zahlen, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 3,63 Milliarden oder 1,36 Dollar je Aktie - nach 5,61 Milliarden oder 2,08 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt übertraf Johnson & Johnson mit 1,67 Dollar Gewinn je Aktie den Analystenkonsens von Factset, der bei 1,49 Dollar lag. Der weltweite Umsatz ging um 11 Prozent auf 18,34 Milliarden Dollar zurück, die Analysten hatten jedoch nur 17,61 Milliarden erwartet.

Das Geschäft mit medizinischen Geräten litt darunter, dass Patienten nicht notwendige medizinische Eingriffe während der Pandemie aufschoben. Hier fiel der bereinigte Umsatz um 34 Prozent auf 4,39 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit Schönheitsprodukten und rezeptfreien Medikamente ging um 7 Prozent zurück, erstere waren weniger gefragt. Leichtes Wachstum verzeichneten pharmazeutische Produkte. Hier legten die Einnahmen um 2,1 Prozent auf 10,75 Milliarden US-Dollar zu.

J&J beginnt kommende Woche mit Test von Covid-19-Impfstoffkandidat

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (JNJ) geht laut seinem Finanzvorstand davon aus, dass die klinische Testphase seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der kommende Woche beginnt. In die Phase-1-Studie sollen mehr als 1.000 Teilnehmer aufgenommen werden, hauptsächlich im Alter zwischen 18 und 55 Jahren, sagte CFO Joseph Wolk dem Nachrichtensender CNBC. Der Konzern wolle aber auch eine Gruppe von Personen, die 65 Jahre oder älter sind, in die frühe Testphase einbeziehen.

Johnson & Johnson führe zudem Gespräche mit der Gesundheitsbehörde "National Institutes of Health" (NIH), um den Zeitplan für die vorgesehene Phase-3-Studie auf Ende September vorzuziehen. "Die Wissenschaft muss sich noch beweisen", sagte Wolk.

Aktuell gibt die J&J-Aktie an der NYSE 0,80 Prozent auf 147,07 Dollar nach.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com