JOST-Aktie: JOST Werke will nach Rekordjahr weiter zulegen

Umsatz und das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen sollen im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht zulegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen JOST Werke am Dienstag in Neu-Isenburg mit. Das operative Ergebnis soll ebenfalls im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022 wachsen. Die bereinigte EBIT-Marge soll dabei gegenüber dem Vorjahr leicht steigen. Die Prognose fällt damit etwas besser aus, als von Bloomberg befragte Experten es bisher erwartet hatten. Enttäuschen könnte dagegen die Dividendenerhöhung um 35 Cent auf 1,40 Euro je Aktie. Hier hatten sich die Analysten etwas mehr erhofft. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen dank guter Geschäfte in Nordamerika und Asien - wie bereits bekannt - so viel umgesetzt und operativ verdient wie noch nie.

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JOST Werke