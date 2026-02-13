Neueon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Neueon hat am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Neueon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,480 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10091,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net