Neueon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Neueon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Neueon im vergangenen Quartal 0,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 98,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neueon 44,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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