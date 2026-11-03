Neueon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Neueon hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,94 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,720 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 72,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 75,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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