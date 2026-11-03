Neueon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 72,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 75,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,94 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,720 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Neueon hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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