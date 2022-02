Tesla-Aktie trotzdem höher: SEC lädt Tesla wegen Musk-Tweets vor

Aktien in diesem Artikel Tesla 825,20 EUR

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?- Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Der US-Elektroautobauer erhielt im November eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Montag hervorgeht. Dabei geht es um einen Tweet , in dem Musk seine Anhänger gefragt hatte, ob er einen Anteil von zehn Prozent an dem Unternehmen verkaufen solle. Seit dem Tweet haben die Tesla -Aktien fast ein Viertel an Wert verloren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla wegen der Aktivitäten von Musk in sozialen Netzwerken in Schwierigkeiten geriet. So wurde das Unternehmen im Dezember unter anderem wegen des Musk-Tweets verklagt. 2018 hatte Musk einen Rechtsstreit mit der SEC wegen eines Tweets beigelegt, in dem es um einen möglichen Börsenrückzug ging. Damals hatte er eingewilligt, dass die Firmenanwälte Tweets vorab genehmigen, in denen es um wichtige Unternehmensbelange geht.

Am Montag gewinnt die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 2,34 Prozent auf 944,96 US-Dollar hinzu.

Bangalore (Reuters)

