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Neuer, alter Spitzenreiter

Wertvollstes Unternehmen an der Börse: Apple schnappt sich die Krone von NVIDIA - Aktien im Fokus

Wertvollstes Unternehmen an der Börse: Apple schnappt sich die Krone von NVIDIA - Aktien im Fokus

Apple hat sich nach mehr als einem Jahr den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zurückgeholt.

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Aktien
Apple Inc.
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Den Ausschlag gab im frühen US-Handel am Freitag ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Aktie des Chipkonzerns NVIDIA, der zuletzt die Rangliste anführte. Danach kam Nvidia auf einen Börsenwert von etwa 4,84 Billionen Dollar, während es bei Apple rund 4,9 Billionen Dollar waren.

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Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Auslöser dafür war unter anderem die Anfang Juni vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt. In der Europäischen Union wird es die neue Software auf iPhone und iPad zunächst nicht geben. Apple verweist auf Datenschutz-Bedenken wegen der europäischen Forderung, die Betriebssysteme für andere KI-Anbieter zu öffnen.

NVIDIA wurde von der exorbitanten Nachfrage nach Chips des Konzerns für den Betrieb Künstlicher Intelligenz auf den Börsen-Olymp getragen. Zuletzt sorgte - wie schon einmal zuvor - ein neues chinesisches KI-Modell für einen Kursdämpfer. Anleger rüsten sich erneut für die Möglichkeit, dass Künstliche Intelligenz mit weniger Rückgriff auf NVIDIA-Chips weiterentwickelt könnte als bisher angenommen. Chinesische KI-Firmen haben aktuell nur Zugang zu älteren und weniger leistungsstarken NVIDIA-Chipsystemen.

/so/DP/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Denis Kuaev / Shutterstock,.com

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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets