Neuer Angriff auf Kiew: Objekt kritischer Infrastruktur beschädigt

Heute im Fokus

Warten auf Fed-Protokoll: DAX schwächelt -- Wall Street stabil erwartet -- Erneut Unruhen bei Apple-Zulieferer Foxconn -- VW erzielt Tarifabschluss -- HP, Manchester United, Uniper, CS im Fokus

Prosus im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang - Prosus will nicht bei Meituan einsteigen. Wirecard-Aktionäre gelten laut Urteil des Landgerichts München I nicht als Gläubiger. Präsident bittet Tesla-Chef Musk um Bau einer E-Auto-Fabrik in Südkorea. S&P Global: Aktivität in der deutschen Wirtschaft geht weniger stark zurück als erwartet. STRABAG rückt im ATX nach - S IMMO muss weichen.