GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza hat es palästinensischen Berichten zufolge drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, es habe mehrere palästinensische Kämpfer ins Visier genommen. Weitere Details nannte es zunächst nicht.

Werbung

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf Augenzeugen derweil, es sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem Mahlzeiten für Vertriebene transportiert worden seien. Israels Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen dem Vorwurf nach. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2.000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten./cir/DP/zb