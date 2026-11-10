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Neuer Anlauf für Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach mehr als acht Monaten wollen die USA, Russland und die Ukraine einen Gesprächsfaden zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs wieder aufnehmen. Erneut sollen die für diesen Dienstag und Mittwoch angekündigten Gespräche in Abu Dhabi stattfinden.

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US-Präsident Donald Trump schürte zuletzt durch Äußerungen über ein baldiges "großes schönes Abkommen" und Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin die Erwartungen, kurz vor einem Friedensvertrag zu stehen. Einen Durchbruch erwarten Beobachter bei dieser Runde allerdings nicht. Aus den USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner dabei sein. Washington sieht sich unter Trump als Vermittler. Zuletzt gab es im Februar ein dreiseitiges Treffen in Genf, davor zweimal in Abi Dhabi.

Nach Angaben der Europäischen Kommission wird die EU auch an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Kriegs in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. Zum genauen Format wurden zunächst keine Angaben gemacht. Der ukrainische Verhandlungsleiter und Chef des Auslandsgeheimdienstes, Rustem Umjerow, schrieb bei Telegram von gesonderten koordinierten Treffen mit den europäischen Partnern. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze.

Zur ukrainischen Delegation gehören neben Umjerow der Leiter des Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, der erste Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja, der Vizechef des Militärgeheimdienstes Wadym Skibizkyj und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija. Sie treffen auf das russische Verhandlungsteam, das vom Putin-Berater und Ex-Kulturminister Wladimir Medinski angeführt wird. Ebenso gehören zum Team der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, die Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin sowie die zwei Generalstabsoffiziere Juri Kostjukow und Juri Schigarlowski./ksr/DP/jha

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