Nordex-Aktie im Plus: Windpark-Auftrag über 13 Turbinen
Für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt soll der Windenergieanlagenhersteller Nordex 13 Turbinen mit 91 Megawatt Gesamtleistung liefern.
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Deren Montage werde auf 164 Meter hohen Türmen im September 2027 beginnen, wie Nordex in Hamburg mitteilte. In Betrieb genommen soll die erste Anlage im Projekt Schönermark-Passow ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent stärker bei 39,22 Euro.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG