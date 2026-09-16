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Neuer Auftrag

Nordex-Aktie stabil: Windpark-Auftrag über 13 Turbinen

Nordex-Aktie stabil: Windpark-Auftrag über 13 Turbinen

Für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt soll der Windenergieanlagenhersteller Nordex 13 Turbinen mit 91 Megawatt Gesamtleistung liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Deren Montage werde auf 164 Meter hohen Türmen im September 2027 beginnen, wie Nordex in Hamburg mitteilte. In Betrieb genommen soll die erste Anlage im Projekt Schönermark-Passow ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

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Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,05 Prozent stärker bei 38,74 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
20.08.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG

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