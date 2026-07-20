DAX 24.888 +0,2%ESt50 6.246 +0,2%MSCI World 4.808 -1,0%Top 10 Crypto 8,46 +2,6%Nas 25.520 -1,4%Bitcoin 56.572 -0,0%Euro 1,1420 -0,2%Öl 88,6 +0,5%Gold 4.012 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Neuer britischer Premier kündigt massive Veränderungen an

LONDON (dpa-AFX) - Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat die "größten Veränderungen der letzten 40 Jahre" angekündigt. "Wir werden diesen Moment zu einem Wendepunkt für Großbritannien machen", sagte der 56-Jährige in der Downing Street, nachdem er von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt worden war.

Werbung

"Ich werde gleich durch diese Tür hinter mir gehen und meine erste Anweisung erteilen, um die Obdachlosigkeit auf unseren Straßen in unserem Land zu beenden", sagte Burnham gegen Ende seiner kurzen Rede. Großbritannien müsse der Welt zeigen, dass es die Stabilität wiedererlangen könne. "Das ist unsere Herausforderung: die Politik zum Funktionieren zu bringen - und sie besser funktionieren zu lassen", sagte Burnham./mj/DP/jha