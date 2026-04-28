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Neuer CCO gesucht

Redcare-Pharmacy-Aktie reagiert kaum: Vorstandsmitglied Dirk Brüse scheidet aus

29.04.26 09:24 Uhr
Redcare-Pharmacy-Aktie unbeeindruckt: Unternehmen meldet überraschenden Abgang im Management | finanzen.net

Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Chief Commercial Officer (CCO) suchen.

Werte in diesem Artikel
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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Wie das Unternehmen mitteilte, scheidet Redcare Pharmacy-CCO Dirk Brüse mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Er werde jedoch zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. Der Prozess zur Nachfolgeregelung sei bereits in die Wege geleitet worden. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO übernehmen.

Die Aktie von Redcare zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent höher bei 48,52 Euro.

DOW Jones

Bildquellen: Redcare Pharmacy

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