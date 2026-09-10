Delivery Hero-Aktie etwas fester: John Woyton neu im Aufsichtsrat
Delivery Hero hat seit dem 9. September ein neues Aufsichtsratsmitglied.
Werte in diesem Artikel
Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, wurde John Woyton in das Gremium berufen, in dem eine Position vakant wurde, als Scott Ferguson sein Amt niedergelegte, um sich anderen Verpflichtungen zu widmen.
Woyton ist als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied berufen bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. Er bringt laut Mitteilung mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Private Equity und M&A in den Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation mit. Woyton werde sämtliche zuvor von Ferguson gehaltene Positionen übernehmen, einschließlich der Sitze im Prüfungsausschuss (Audit Committee) und im Strategieausschuss (Strategy Committee).
"Seine umfangreiche Erfahrung als Investor und Unterstützer von Technologieunternehmen in Phasen des Wandels wird dem Gremium wertvolle Perspektiven für Delivery Heros nächstes Kapitel eröffnen", sagte Kristin Skogen Lund, Aufsichtsratsvorsitzende des MDAX-Konzerns.
Delivery Hero wird derzeit vom US-Fahrdienstleister Uber übernommen, die Aktionäre können noch bis 5. November ihre Aktien andienen. Uber bietet 41,50 Euro je Aktie. Außerdem sucht der Konzern einen neuen CEO. CEO und Mitgründer Niklas Östberg will bis spätestens Ende März zurücktreten.
DJG/uxd/brb
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero
Aktuelle Delivery Hero Aktie News
Delivery Hero Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|05.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)