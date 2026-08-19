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Neuer CEO von Redcare Pharmacy wird der stellvertretender Aufsichtsratschef

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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DOW JONES--Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy bekommt einen neuen Vorstandschef. Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Aufsichtsratschef des Unternehmens, soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie Redcare Pharmacy mitteilte. Dies habe das Kontrollgremium entschieden. Schmid von Linstow werde Nachfolger von Olaf Heinrich, der sein Amt als CEO nach drei Jahren aufgeben wolle.

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Heinrich und der Aufsichtsrat seien gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass nun der richtige Zeitpunkt für die Übergabe der Führungsverantwortung gekommen sei, heißt es in der Mitteilung. Der Manager stehe dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung.

Schmid von Linstow ist seit April Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable, Parship, Ebay und Autoscout24.

Seine Bestellung wird einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. Oktober "zur Konsultation vorgelegt", wie es weiter heißt.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 05:40 ET (09:40 GMT)

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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