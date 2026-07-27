DAX 25.361 +1,0%ESt50 6.282 +0,0%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,37 -1,9%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.666 -0,6%Euro 1,1368 -0,0%Öl 87,3 -1,2%Gold 4.042 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Neuer E-Lkw mit Komponenten aus China und Europa

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
71.18 EUR 1.16 EUR 1.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
46.37 EUR 0.68 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
62.50 EUR -1.01 EUR -1.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TRATON
39.52 EUR -0.40 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.82 EUR -1.14 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

STEYR (dpa-AFX) - In Österreich hat die Serienproduktion eines E-Lastkraftwagens begonnen, der aus chinesischen und europäischen Teilen besteht. Der Etopas 600 sei für ein Gesamtzuggewicht von 42 Tonnen ausgelegt und habe eine Reichweite von rund 600 Kilometern, teilte die Firma Superpanther mit. Sie ist ein 2022 in China gegründetes Nutzfahrzeugunternehmen.

Werbung

Aus China stammten unter anderem wesentliche Antriebselemente, zu den europäischen Zulieferern zählten Firmen wie Schaeffler, ZF, Infineon und Continental, hieß es. Eines der ersten Exemplare des E-Lkw ging an das Logistikunternehmen DHL. Gefertigt wird der Transporter bei Steyr Automotive.

"Europa braucht keinen weiteren importierten Lkw. Europa braucht einen Industriepartner", sagt Chao Liu, Chef von Superpanther. In diesem Fall werde die chinesische Technologieplattform mit europäischer Fertigung, Validierung und Servicekompetenz verbunden.

Seit März 2026 habe die Kundentestflotte in Deutschland und Österreich im Realbetrieb mehr als 70.000 Kilometer zurückgelegt. Zu den weiteren Anbietern von E-Lkw zählen etwa die Marke Mercedes-Benz von Daimler Truck, Volvo (Volvo AB (B)) und der zum VW-Konzern (Volkswagen (VW) vz) gehörende Anbieter MAN.

Werbung

Nach Darstellung des deutschen Transportgewerbes gibt es inzwischen zwar sehr interessante Modelle, allerdings sei das Ladenetz für diese Fahrzeuge in Deutschland sehr lückenhaft. Das sei ein Grund, warum unter den schweren Lkw der Elektroanteil bei weniger als einem Prozent liege, sagte der Vorstand des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, der Deutschen Presse-Agentur unlängst./mrd/DP/zb

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG