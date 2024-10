Neuer Eigentümer für Abellio und Westfalenbahn

HAMBURG/HALLE/BIELEFELD (dpa-AFX) - Die regionalen Bahnunternehmen Abellio und Westfalenbahn haben einen neuen Eigentümer. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß, ist die wettbewerbsrechtliche Prüfung abgeschlossen und das Hamburger Beteiligungsunternehmen Benex hat die Anteile der niederländischen Staatsbahn an Abellio Deutschland übernommen. Die Übernahme war bereits im April verkündet worden. Benex ist damit hinter der Deutschen Bahn einer der größten Bahnbetreiber in Deutschland und kommt im kommenden Jahr auf eine Verkehrsleistung von 65 Millionen Zugkilometern. Fast 60 Prozent der rund 750 Millionen Zugkilometer wurden im vergangenen Jahr von der DB Regio abgedeckt.

An den aktuellen Fahrplänen und Angeboten ändert sich nach Unternehmensangaben nichts. Abellio Mitteldeutschland mit Sitz in Halle (Saale) und die Westfalenbahn aus Bielefeld betreiben Zugverbindungen von Rheine in Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin sowie von Emden an der Nordsee über Sachsen-Anhalt bis Thüringen. Benex hält außerdem Beteiligungen an weiteren regionalen Bahnunternehmen in Deutschland, darunter Metronom, Nordbahn und Odeg. Insgesamt arbeiten bei den Unternehmen rund 3.700 Personen./sus/DP/jha