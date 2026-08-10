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PNE-Aktie gibt Gewinne ab: Windparkentwickler steht zum Verkauf - Preisvorstellungen enttäuschen

PNE-Aktie gibt Gewinne ab: Windparkentwickler steht zum Verkauf - Preisvorstellungen enttäuschen

Der Windparkentwickler PNE könnte vollständig in neue Hände gehen.

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Es liefen Gespräche, in denen das Unternehmen als Ganzes zum Kauf angeboten würde, berichtete das "Handelsblatt" am Montagabend unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. PNE bestätigte am Montagabend, dass die von ihr initiierte Investorensuche den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien umfasst. Im Januar 2023 war bekanntgeworden, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH den Verkauf ihres Anteils von 48 Prozent abgeblasen hat.

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PNE-Aktie nachbörslich zunächst im Plus

Anleger schöpften am Montag offenbar neuen Optimismus, dass es dieses Mal mit dem Verkauf klappen könnte. Die PNE-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zunächst um fünf Prozent zu. Anschließend drehte der Kurs und gab zuletzt rund vier Prozent nach. Damit lag die Aktie nahezu im gleichen Umfang unter dem Xetra-Schlusskurs.

Preisvorstellungen liegen offenbar unter Börsenkurs

Allerdings deutet das bislang erhaltene Marktinteresse laut PNE darauf hin, dass die Preisvorstellungen möglicher Käufer unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. Der "Handelsblatt"-Bericht hatte hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag geweckt.

Entscheidung wohl nicht vor Herbst

"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte die Zeitung einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert. Sollte sich ein Käufer finden, rechneten Insider mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, hatte es in dem Bericht geheißen. An der Börse ist PNE zurzeit knapp 760 Millionen Euro wert. Auf Anfrage der Zeitung habe ein PNE-Sprecher keinen Kommentar abgeben wollen.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: PNE

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
19.05.26 PNE Kaufen SMC Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
31.03.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH