Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt

Direct Indexing wird in den USA als Konkurrenz für klassische Index-ETFs gehandelt und wächst dort zweistellig. Wer den Mechanismus dahinter und den Schweizer Steuerrahmen nüchtern betrachtet, sieht jedoch, warum die angebliche ETF-Konkurrenz für hiesige Anleger relativiert werden muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch