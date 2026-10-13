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Neuer Fahrplan: Öfter ins Ausland und neue Sprinter-Linie

BERLIN (dpa-AFX) - Die kriselnde Deutsche Bahn baut ihre Verbindungen ins europäische Ausland mit dem neuen Fahrplan ab Mitte Dezember weiter aus. Dann sind täglich mehr als 320 internationale Fahrten im Angebot, wie der bundeseigene Konzern mitteilte - etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Das seien 20 mehr als bislang und 20 Prozent mehr als noch 2019.

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Zwischen Hamburg und München gibt es vom 13. Dezember an außerdem eine neue besonders schnelle Verbindung. Der Sprinter braucht 5.20 Stunden, fährt dreimal täglich in beide Richtungen und hält nur in Hannover und Nürnberg.

"In Zeiten teurer Kraftstoffe bleibt die Bahn eine gute und günstige Alternative zu Auto und Flugzeug", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson. In der Fläche bleibe der Fahrplan insgesamt stabil, teilte die Bahn mit. Einige Verbindungen könnten vor allem baustellenbedingt nicht angeboten werden.

Tickets für den neuen Fahrplan können ab Mittwoch (14. Oktober) gekauft werden. Die Preise steigen nicht. Bahn-Chefin Evelyn Palla kündigte bereits im April an, dass Fahrgäste bis Mai 2027 von Preiserhöhungen im Fernverkehr verschont bleiben./wim/DP/zb

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