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Neuer Film

Warner Bros. Discovery-Aktie: Tom Cruise floppt offenbar an amerikanischen Kinokassen

Warner Bros. Discovery-Aktie: Tom Cruise floppt offenbar an amerikanischen Kinokassen

Der neue Film von "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise ist laut Medienberichten weit unter den Erwartungen geblieben.

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Warner Bros. Discovery
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Wie es auf der Branchen-Website "Box Office Mojo" heißt, spielte die groteske und schräge Komödie "Digger" Schätzungen zufolge in den nordamerikanischen Kinos acht Millionen US-Dollar ein. Laut dem US-Branchenblatt "Variety" könnte der Film einer der größten Flops des Jahres, wenn nicht sogar aller Zeiten werden.

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Bei Produktionskosten von 160 bis 180 Millionen US-Dollar hatte das Filmstudio Warner Bros. Discovery laut dem Branchenblatt mit mindestens 18 bis 20 Millionen Dollar gerechnet - aber auch das wäre laut Experten noch zu wenig gewesen. 40 Millionen Dollar hätte der Film am Startwochenende einspielen müssen, um sein großes Budget zu rechtfertigen. Der Film war am Freitag in den USA und Kanada gestartet.

Anne Hathaway schlägt Tom Cruise an den Kinokassen

In dem neuen Film spielt Cruise einen mächtigen Ölbaron namens Digger Rockwell, der die Welt auf den letzten Drücker vor einer selbst ausgelösten Katastrophe bewahren will oder vielmehr dazu gedrängt wird. Regie führte Alejandro González Iñárritu, der für "Birdman" und "The Revenant - Der Rückkehrer" als bester Regisseur bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Sandra Hüller spielt in dem Film die impulsive Halbschwester von der Figur von Tom Cruise.

Freuen darf sich indes Anne Hathaway, die bald zum ersten Mal mit Cruise in einem Film zu sehen sein wird. Die Verfilmung von Colleen Hoovers Psychothriller "Verity", in dem sie an der Seite von Dakota Johnson und Josh Hartnett spielt, startete laut "Box Office Mojo" mit 32,6 Millionen Dollar. Der Roman von Hoover wurde in der Online-Lesecommunity zum Phänomen. Mehr als 100 Wochen stand er auf der Bestsellerliste der "New York Times".

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Hathaway und Cruise bald zusammen in einem Film zu sehen

Wie vor kurzem bekannt wurde, arbeitet Anne Hathaway in der Fortsetzung des 90er-Rennfahrerstreifens "Tage des Donners" erstmals mit Actionstar Tom Cruise zusammen. Berichten zufolge soll Cruise erneut in die Rolle des ungestümen Rennfahrers Cole Trickle schlüpfen. Hathaway soll die Eigentümerin eines Rennteams und eine Ingenieurin spielen. Regie führen soll "Long Shot"-Regisseur Jonathan Levine. Der Film soll demnach am 2. Juni 2028 in die Kinos kommen.

/fdu/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com

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