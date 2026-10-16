DAX 25.624 +1,0%ESt50 6.210 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,96 -0,4%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.044 -0,3%Euro 1,1259 +0,4%Öl 106,2 +0,3%Gold 4.180 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Neuer Gegenwind

DHL-Aktie höher: Sechs Konkurrenten bündeln Kräfte auf dem Briefmarkt

DHL-Aktie höher: Sechs Konkurrenten bündeln Kräfte auf dem Briefmarkt

Sechs regionale Briefdienstleister bündeln ihr Geschäft in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen und wollen bundesweite Großkunden gemeinsam bedienen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.98 EUR 0.24 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen

Die Deutsche Post bekommt auf dem Briefmarkt etwas Gegenwind. Sechs ihrer Konkurrenten gaben bekannt, dass sie ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben und darin die Betreuung bundesweiter Großkunden bündeln. Bislang hat der Marktführer beim Briefgeschäft in Deutschland laut Bundesnetzagentur einen Umsatzanteil von 87 Prozent, der Rest entfällt auf regionale Wettbewerber wie die Citipost in Hannover und die Südwest-Mail Brief + Service in Ulm.

Werbung

Regionale Briefdienste bündeln Kräfte

Viele dieser Wettbewerber gehören zu Verlagen, die ihren Zeitungszustellern auch Briefe mitgeben. Da die Nachfrage etwa nach Briefen im Digitalzeitalter sinkt, geraten solche Unternehmen unter Druck. Die gesamte Postbranche ist im Strukturwandel, angesichts sinkender Mengen steigt der Kostendruck. In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen sollen Firmenkunden - etwa Banken, Versicherungen und Behörden - künftig einen Ansprechpartner und Zugang zu einem gemeinsamen Netz erhalten.

Das Gemeinschaftsunternehmen heißt Deutschlandversand GmbH & Co. KG mit Sitz in Hannover. Seine Gesellschafter sind zu jeweils gleichen Teilen Citipost und Südwest-Mail sowie der Schwäbische Verlag (Ravensburg), Postholding Süd (Sindelfingen), Marketing Service Magdeburg und die Pin AG (Berlin).

Insolvente Firma dvs geht an Post-Konkurrenten

Das neue, zum Oktober gegründete Gemeinschaftsunternehmen übernimmt den insolventen Briefdienstleister dvs aus Ratingen und die in NRW tätige Zustellgesellschaft Xendis. Bislang tauschen die regional tätigen Post-Konkurrenten ihre Briefmengen untereinander über zwei verschiedene Systeme aus, künftig gibt es nur noch ein Zustell-Netzwerk unter einem Dach - das soll einen Effizienzgewinn bringen.

Werbung

"Das ist ein historischer Schritt für den deutschen Briefmarkt", sagte der Geschäftsführer der neuen Deutschlandversand-Firma, Jörg Kosel. "Alternative Briefdienste gibt es seit der Öffnung des Briefmarktes, aber im nationalen Geschäft arbeiteten sie bisher größtenteils nebeneinander." Das ändere sich nun. "Erfolgreich sind wir, wenn Kunden bundesweit über uns versenden, unsere regionalen Partner mehr Mengen bekommen und der neue Deutschlandversand für verlässliche Qualität im Briefmarkt steht."

Die DHL-Aktie legt im XETRA-Handel überschaubare 0,59 Prozent auf 58,04 Euro zu.

HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.