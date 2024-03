Neuer Gesetzentwurf

In den USA herrscht bereits seit Jahren Streit um die Videoplattform TikTok. Ein Verbot der Plattform ließ sich bisher jedoch nicht durchsetzen. Nun soll ByteDance dazu verpflichtet werden, seine Kontrolle über die Videoplattform in den USA abzugeben - und es gibt bereits Interessenten.

• Rumble bekundet Interesse an TikTok

• ByteDance soll Kontrolle über Videoplattform in den USA abgeben

• Jahrelanger Streit um TikTok in den USA

Rumble-Aktien konnten am Dienstag einen Kurssprung verzeichnen. Sie legten im NASDAQ-Handel letztlich um 18,26 Prozent auf 7,90 US-Dollar zu. Zuvor hatte das Papier innerhalb von zwölf Monaten knapp ein Viertel an Wert verloren.

Rumble bekundet Interesse an TikTok

Grund für die zweistelligen Kursgewinne ist, dass das kanadische Videoportal mit Hauptsitz in Totonto, das 2013 von Chris Pavlovski gegründet wurde, Interesse an einer Übernahme des Videoportals TikTok bekundet hat.

Wie MarketWatch berichtet, erklärte Geschäftsführer Chris Pavlovski, dass Rumble bereit sei, einem Konsortium mit anderen Parteien beizutreten, die TikTok in den USA erwerben und betreiben wollen, für den Fall, dass der chinesische Konzern ByteDance sein Eigentum an der Video-App veräußert.

ByteDance soll Kontrolle über TikTok in den USA abgeben

Bereits vergangene Woche wurde berichtet, dass der US-Kongress ein Gesetz plant, um ByteDance dazu zu zwingen, die Kontrolle über TikTok in den USA abzugeben. Der Gesetzentwurf räumt dem chinesischen Unternehmen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, 165 Tage Zeit ein, um TikTok zu veräußern, andernfalls droht ein US-Verbot. Die App würde aus den App-Stores in den USA verbannt werden. Daraufhin machte der Betreiber der Videoplattform seine Nutzer in den USA mobil, um ein drohendes Verbot der Videoplattform in den USA zu verhindern.

ByteDance weist Bedenken darüber, dass chinesische Behörden über TikTok Daten abgreifen könnten zurück. Das Unternehmen betont, dass es sich zu 60 Prozent im Besitz westlicher Investoren befinde.

Der Streit um TikTok in den USA dauert bereits seit Jahren an. Bisher ließ sich ein Verbot der Plattform juristisch jedoch nicht durchsetzen.

Redaktion finanzen.net