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Neuer Großaktionär

PUMA-Aktie in Grün: Anta Sports steigt zum größten Aktionär auf

PUMA-Aktie in Grün: Anta Sports steigt zum größten Aktionär auf

PUMA hat einen neuen Großaktionär.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anta Sports Products LtdShs
8.00 EUR -0.02 EUR -0.25 %
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PUMA SE
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Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, hat das chinesische Unternehmen Anta Sports die Übernahme der 29,06 Prozent abgeschlossen, die zuvor von der französische Artemis SAS gehalten worden waren. Insgesamt hält Anta Sports damit etwas mehr als die 29,06 Prozent an PUMA, die genaue Höhe der Beteiligung veröffentlichten die Unternehmen noch nicht.

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PUMA werde "weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren", teilten die Herzogenauracher mit. Anta Sports, ebenfalls ein Sportartikelhersteller, habe "seinen uneingeschränkten Respekt" für PUMAs Geschichte im Sport, seine Markenidentität, Unternehmenskultur, unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie zum Ausdruck gebracht. "Für uns ist das langfristige Engagement von Anta Sports ein großer Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte PUMA-CEO Arthur Höld.

"Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und die strategische Ausrichtung", sagte Ding Shizhong, Board Chairman von Anta Sports. "Gleichzeitig freuen wir uns, die Erfahrungen und Kompetenzen der Anta-Gruppe einzubringen, um PUMAs künftiges Wachstum zu unterstützen und dabei gleichzeitig das zu bewahren, was die Marke so einzigartig macht."

Die PUMA-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent höher bei 22,49 Euro.

DJG/uxd/brb

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 PUMA SE Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PUMA SE Neutral UBS AG
01.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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