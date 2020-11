Neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Anzahl der registrierten Corona-Neuinfektionen im Iran hat mit 12 543 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag gab es in Tagesfrist zudem 459 Corona-Tote. Damit liege die Gesamtzahl der Corona-Toten über 41 000, die der Infizierten bei mehr als 760 000, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari im Staatsfernsehen.

Die Fallzahlen dürften jedoch mehr als doppelt so hoch sein wie angegeben, weil es im Iran mit über 82 Millionen Einwohnern noch zu wenige Testmöglichkeiten gibt. Derzeit werden am Tag zwischen 25 000 und 40 000 Tests durchgeführt, die jedoch umgehend auf 100 000 erhöht werden sollen. Um die drastisch steigenden Corona-Fallzahlen zu stoppen, plant die Islamische Republik am nächsten Wochenende landesweit strenge und unbefristete Lockdowns einzuführen./str/fmb/DP/he