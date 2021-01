Neuer Industriepräsident stellt Schwerpunkte vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Industriepräsident Siegfried Russwurm will am Dienstag (10.00 Uhr) darlegen, welche Schwerpunkte er in den kommenden Monaten und Jahren setzen will. Der frühere Siemens-Manager ist seit Jahresbeginn Nachfolger von Dieter Kempf als Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Themen dürften neben der aktuellen Lage in der Corona-Krise auch die Digitalisierung sowie der Klimawandel sein. Außerdem fordern Wirtschaftsverbände wie der BDI seit langem steuerliche Entlastungen für Unternehmen./hoe/DP/fba

