Aktie im Plus: Renault holt sich GM-Manager Diernaz für Markenleitung
Renault hat einen neuen Markenverantwortlichen für den Konzern ernannt und dafür eine Führungskraft von General Motors angeworben, nachdem der ehemalige Chefleiter Arnaud Belloni zum Stellantis-Konzern gewechselt ist.
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Der französische Automobilhersteller teilte mit, dass Jean-Pierre Diernaz Vice President für das globale Marketing der Marke Renault sowie Leiter der Markenführung für die weiteren Konzernmarken Alpine und Dacia wird. Diernaz war bis letzten Monat Managing Director und Chief Marketing Officer bei General Motors Europe und hatte zuvor europäische Führungspositionen bei Ford sowie dem japanischen Automobilhersteller Nissan inne.
Die Renault-Aktie notiert im Pariser Handel zeitweise 1,95 Prozent höher bei 29,77 Euro.
DJG/DJN/cbr
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