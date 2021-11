US-Präsidialamt: Entscheidung über Fed-Vorsitz wohl binnen acht Tagen

Sie solle wahrscheinlich bis zum Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag kommender Woche fallen, sagte ein Sprecher des US-Präsidialamts am Mittwoch an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. "Der Präsident ist weiter mit seinen wichtigsten Wirtschaftsberatern im Gespräch." Präsident Joe Biden hatte am Dienstag angekündigt, er werde seine Wahl in etwa vier Tagen treffen. Vergangene Woche hatte es in Kreisen der Regierung geheißen, Biden überlege immer noch, ob er Fed-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominieren oder die langjährige Notenbank-Direktorin Lael Brainard zu Powells Nachfolger machen werde.

Ein Großteil der von Reuters befragten Ökonomen rechnet damit, dass sich Biden für Kontinuität an der Spitze der Fed entscheidet. Die einflussreichste Notenbank der Welt hat gerade erst den schrittweisen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik eingeleitet, die auf dem Höhepunkt der Corona-Krise 2020 eingeleitet wurde.

Washington (Reuters)

Bildquellen: spirit of america / Shutterstock.com, blvdone / Shutterstock.com