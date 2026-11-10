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AUTO1-Aktie fester: Neuer Finanzchef kommt von der Deutschen Börse

AUTO1-Aktie fester: Neuer Finanzchef kommt von der Deutschen Börse

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat mit dem Manager Jörg Pietzner von der Deutschen Börse eine Nachfolge für den Posten des Finanzvorstands gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
17.34 EUR 0.03 EUR 0.17 %
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Deutsche Börse AG
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Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete bei der Deutschen Börse zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von AUTO1 Werbung

Via XETRA stiegt die Aktie zeitweise 1,8 Prozent auf 17,51 Euro.

/men/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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09:41 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
05.11.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 AUTO1 Buy UBS AG
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