AUTO1-Aktie fester: Neuer Finanzchef kommt von der Deutschen Börse

Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete bei der Deutschen Börse zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von AUTO1 Werbung
Via XETRA stiegt die Aktie zeitweise 1,8 Prozent auf 17,51 Euro.
/men/stk
BERLIN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen
partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen
passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.
Trading ohne Umwege
Handle deine Aktien, ETFs, Krypto & mehr direkt auf Finanzen.net
Schnell reagieren
Reagiere sofort auf wichtige Nachrichten und Handelsideen
Depot jederzeit im Blick
Verfolge dein Depot und deine Positionen, während du dich informierst
Kostenlos anmelden, alles inklusive
Weniger Werbung, Zugang zu exklusiven Features, AI Aktien Analyse & uvm.
NEU: Direkt traden auf Finanzen.net
Handele deine Wertpapiere, wo du dich informierst – ohne Umweg