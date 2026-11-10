AUTO1-Aktie fester: Neuer Finanzchef kommt von der Deutschen Börse

Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDAX -Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete bei der Deutschen Börse zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von AUTO1 Werbung

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat mit dem Manager Jörg Pietzner von der Deutschen Börse eine Nachfolge für den Posten des Finanzvorstands gefunden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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