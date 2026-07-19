19.07.26 20:09 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der künftige britische Premierminister Andy Burnham wird während seiner ersten Rede als Regierungschef "mehr Luft zum Atmen" bei finanziellen Entscheidungen versprechen. Das geht aus einem Manuskript zur Rede des 56-Jährige nach seiner Ernennung am Montagvormittag hervor. Er wird demnach darlegen, dass er für spürbaren Verbesserungen im Alltag der Menschen im Vereinigten Königreich eintrete.

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Großbritannien durchlebt seit Monaten eine tiefe Regierungskrise. Burnham, der am Vormittag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird, ist der siebte Premier binnen zehn Jahren. Dieser Fakt zeige, wie dringend Großbritannien eine stabilere und verantwortungsvollere Politik brauche, wird Burnham sagen.

Der Vorlage zufolge wird er der die aktuelle Situation als einen Moment der "Reflexion und Entschlossenheit" beschreiben und betonen, dass Großbritannien den Herausforderungen ehrlich ins Auge blicken müsse. Gleichzeitig müsse das Land zeigen, dass es international wieder als Beispiel für effektive Regierungsführung wahrgenommen werden könne. Er wird demnach aber betonen, dass die Britinnen und Briten wieder mit Hoffnung und Zusammenhalt in die Zukunft blicken könnten./mj/DP/stw