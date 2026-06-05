DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,4100 +1,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.314 -1,0%Euro1,1532 +0,2%Öl97,36 +4,9%Gold4.305 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch
Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neuer Raketenbeschuss aus dem Iran auf Israel

08.06.26 06:33 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - In mehreren Gegenden Israels haben nach neuem iranischem Raketenbeschuss am Morgen die Warnsirenen geheult. Unter anderem im Zentrum und Süden des Landes gab es Raketenalarm. Etliche Menschen mussten erneut Schutz in Bunkern vor dem Angriff suchen. Zuvor hatten sie eine Warnung per Handy erhalten. "Die Verteidigungssysteme sind im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen", teilte das israelische Militär mit./DP/zb