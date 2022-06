Iberdrola-Aktie: Bau von Ostsee-Windpark 'Baltic Eagle' kann beginnen

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple präsentiert auf WWDC neuen M2-Prozessor -- Musk wirft Twitter mit Datenauskunftsverhalten Bruch der Übernahme-Bedingungen vor

adidas wird im Stoxx Europe 50 von Glencore ersetzt. So schätzen die Analysten das neue Buffett-Investment HP ein. Marktexperte Vitaliy Katsenelson nennt die Gründe für eine anhaltend hohe Inflation. Dogecoin-Gründer rechnet mit Tesla-Chef Elon Musk ab: Er ist ein "Gauner". Darum glaubt der Krypto-Kritiker David Gerard ans Überleben des Bitcoin. Wieviel ESG steckt in Bitcoin, Ethereum & Co.?